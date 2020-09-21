Матвиенко прокомментировала гендерное равенство в России

https://static.news.ru/photo/880dce14-fc12-11ea-a458-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Гендерное равенство в России обеспечено в полной мере, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер».

По её словам, в России нет как таковой дискриминации женщин, им предоставлены широкие возможности и в правовом, и в политическом отношении. Женщин-руководителей становится всё больше и в государственном, и в муниципальном, и в корпоративном управлении, в том числе в бизнесе, бюджетной сфере, науке, культуре, передаёт ТАСС.

Спикер СФ также отметила, что «при всём этом вопросы и проблемы остаются». В настоящее время необходимо «активно работать над популяризацией образа женщины-лидера», подытожила Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что положение женщин на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ухудшилось.

По его словам, от 70% до 90% медработников составляют женщины, «но их заработная плата и условия труда часто не отражают выполняемую ими жизненно важную роль». Кроме того, в целом большинство женщин во всём мире заняты неофициально. Именно они лишились дохода из-за пандемии.