Матвиенко прогнозирует снижение связанных с коронавирусом рисков

https://static.news.ru/photo/f662009c-6b89-11eb-a72d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Связанные с пандемией COVID-19 риски, по всем прогнозам, к лету заметно снизятся или совсем исчезнут, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По всем прогнозам, к лету ковидные риски существенно снизятся или исчезнут совсем, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она уточнила, что в связи с этим было принято решение о проведении третьего Евразийского женского форума в октябре в очном формате. Она подчеркнула, что российская сторона готова обеспечить «все санитарно-эпидемиологические меры, предпринять все меры для сохранения здоровья гостей».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России формируется коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, 60% россиян будут иметь антитела, появившиеся при вакцинации и после болезни, ещё в 2021 году. Тимаков уточнил, что на первых порах основной вклад в формирование коллективного иммунитета вносят люди, переболевшие смертоносной инфекцией, а результат вакцинации проступит позже.

За время пандемии коронавирусной инфекции число заболевших COVID-19 россиян превысило 4 млн. Всего к 10 февраля в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. Жертвами COVID-19 стали 78 134 человека, выздоровел 3 516 461 пациент. На данный момент Россия занимает четвёртое место в мире по случаям заболевания коронавирусом, впрочем, лидеры в этом списке значительно опережают нашу страну.