Матвиенко призвала заставить IT-гигантов соблюдать российские законы

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России пора вводить меры, которые принудят иностранных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы.

В интервью РИА Новости он подчеркнула, что речь именно об урегулировании, а не об ужесточении.

Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала, — сказал сенатор.

Но так как иностранные компании решили игнорировать российское законодательство, Матвиенко призывает заставить их безусловно выполнять требования Роскомнадзора.

Она также отметила, что компании должны регистрировать в РФ свои филиалы и представительства и отчислять в бюджет налоги за свою деятельность, потому что они «зарабатывают на России огромные деньги», но не делают никаких отчислений.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой в РФ информацией, чем нарушил законодательство страны. Ведомство подаст в суд на соцсеть и заставит её выплатить от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей, писал NEWS.ru.