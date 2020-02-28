https://static.news.ru/photo/40363a5e-5a2d-11ea-a5e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России необходимо активнее вести работу по газификации регионов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На встрече членов верхней палаты парламента с главой правительства Михаилом Мишустиным она напомнила, что от этого зависит и экономическое развитие на местах, и качество жизни людей.

Сейчас темпы очень низкие, подчеркнула она. Даже те регионы, которые выгодно расположены по отношению к магистральным газопроводам, подключены не полностью.

Люди остро реагируют, когда видят, что мы, с одной стороны, реализуем масштабные газотранспортные проекты для зарубежных потребителей, <...> но в то же время внутри страны некоторые населённые пункты ждут газ десятилетиями, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она отметила, что множество россиян «топят дровами, углём, чем угодно, как сто лет назад».

В качестве возможных мер решения вопроса она предложила повысить социальную ответственность газовых компаний «и за счет уменьшения дивидендов ускорить темпы газификации страны», а в ряде регионов использовать сжиженный газ.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Матвиенко предложила ввести единую государственную политику по формированию тарифов на электроэнергию. Это может создать «равные условия, конкурентные для развития субъектов», выразила уверенность она.