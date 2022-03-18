«Заведутся там жучки»: Матвиенко призвала россиян не скупать гречку и сахар

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии коронавируса. По её словам, которые приводит РИА Новости, Россия обладает достаточными запасами круп и сахара, о чём неоднократно говорило правительство.

Не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Ещё не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника. Не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет, — сказала Матвиенко.

Ранее в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране. При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно. При этом стало известно, что российские магазины ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что россиянам нечего бояться, так как «советского» дефицита не будет. Политолог отметил, что «никто с голоду не помрёт». При этом могут возникнуть проблемы в области машиностроения, что в дальнейшем скажется на других областях.