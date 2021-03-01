Матвиенко призвала перевести всех школьников на пятидневку

https://static.news.ru/photo/066fe2a4-7b27-11eb-952a-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Детям необходимо проводить больше времени на улице и с родителями, а не за партой. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала перевести всех российских школьников на пятидневную учебную неделю, а шестидневку отменить.

Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребёнок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться, — отметила Матвиенко в беседе с РИА Новости.

Но главное, по мнению сенатора, чтобы дети чаще видели родителей. Сейчас вопрос пятидневки решают сами школы и региональные власти в каждом субъекте.

Спикер Совфеда напомнила, что во многих школах шестидневка — это вынужденная мера из-за нехватки учителей и помещений. В некоторых учебных заведениях дети занимаются и во вторую, и даже в третью смену.

Тем не менее необходимо создавать условия для того, чтобы всё-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, подвела итог Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин и парламент России в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам. Однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.