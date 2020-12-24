Матвиенко призвала не закупать лекарства впрок

https://static.news.ru/photo/55c552e8-45cc-11eb-9a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с просьбой не заниматься самолечением и не покупать лекарства про запас.

Хотелось бы, пользуясь возможностью, просто обратиться к нашим гражданам: не нужно лекарства закупать впрок, у них есть определённый срок годности... Второе — ни в коем случае не надо заниматься самолечением, — заявила Матвиенко в ходе итоговой пресс-конференции.

При этом она заверила, что в начале пандемии все фармацевтические предприятия были готовы быстрыми темпами увеличивать производство препаратов, необходимых на рынке. Сейчас многие из них уже выходят на нужные параметры.

При этом российское правительство продлило срок действия программы по бесплатной выдаче лекарств для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. В регионы дополнительно направят 2,8 млрд рублей на реализацию программы. До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко признал, что в стране сохраняется дефицит некоторых лекарств для пациентов с коронавирусом. В связи с этим обсуждается вопрос о поставках из-за границы. Речь, в частности, идёт о препаратах «Фавипиравир» и «Ривароксабан».

Ранее Матвиенко назвала недопустимым и похожим на что-то из антиутопических произведений предложение о введении так называемых ковидных паспортов, сообщал NEWS.ru.