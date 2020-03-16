https://static.news.ru/photo/89ac791c-679f-11ea-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне не должны паниковать, скупая продукты в магазинах, на фоне угрозы распространения коронавируса, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки магазинов, — отметила спикер, выступая в Курчатовском институте.

Она напомнила, что в кризисные годы люди тоже всё скупали, а потом выбрасывали, потому что в крупах заводились жучки, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От коронавируса умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 случая инфицирования. 16 марта мэрия Москвы запретила до 10 апреля все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, из указа мэра столицы следует, что людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, нельзя пускать на работу, писал NEWS.ru.