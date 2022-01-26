Матвиенко призвала искоренить пытки по отношению к заключённым

Должностные лица, применяющие пытки к заключённым, должны нести самую строгую ответственность перед законом, заявила на открытии весенней сессии Совета Федерации председатель совета Валентина Матвиенко. Она напомнила, что Совфед в ближайшее время рассмотрит закон об ужесточении наказания за пытки, сообщает ТАСС.

В цивилизованном обществе пытки — это недопустимо, и мы должны сделать всё, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое, — заявила спикер Совфеда.

Ранее стало известно, что законопроект об ужесточении наказания за пытки может быть принят во втором и третьем чтениях в марте 2022 года. Документ, подготовленный главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, а также сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, был внесён в нижнюю палату парламента 20 декабря 2021 года. Он направлен на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти.

Проект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений: за подобные действия виновным грозит до 12 лет лишения свободы. В Верховном суде в отзыве на проект закона заявили, что наказание за моральные и физические истязания должно быть разграничено.