Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский парламент планирует потратить время на доработку закона о профилактике семейно-бытового насилия.
Мы не хотим устраивать никакую спешку. На доработку закона потратим столько времени, столько потребуется, чтобы ни одно конструктивное предложение не было упущено, — цитирует Матвиенко ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки в законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Предложения учитывают критику, которая была высказана общественниками, и призваны закрыть белые пятна в документе.
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