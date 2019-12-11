https://static.news.ru/photo/d660c99e-1c12-11ea-a3fb-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский парламент планирует потратить время на доработку закона о профилактике семейно-бытового насилия.

Мы не хотим устраивать никакую спешку. На доработку закона потратим столько времени, столько потребуется, чтобы ни одно конструктивное предложение не было упущено, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки в законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Предложения учитывают критику, которая была высказана общественниками, и призваны закрыть белые пятна в документе.