Матвиенко предложила провести реновацию по всей России

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации на всю страну. Речь идёт о расселении граждан из пятиэтажек, а также из ветхого и непригодного жилья.

Для реализации программы, по мнению спикера, нужно выработать правила, принять законы и сделать её экономически выгодной для инвесторов, без которых никаких государственных средств на это не хватит, пишет РИА Новости.

Речь идёт о домах шестидесятых-семидесятых годов. Нам нужен закон, который бы создал экономические механизмы в том числе для ускоренной реновации ветхого жилья, — заявила Матвиенко на пленарном заседании палаты.

Матвиенко напомнила, что в настоящее время расселение пятиэтажек идёт в России и Санкт-Петербурге, однако нужно, чтобы программа заработала по всей стране. Также в регионах необходимо наращивать темпы решения проблем с ветхим и аварийным жильём. Стыдно, когда люди в наши время живут в непригодных условиях, заявила спикер СФ.

Ранее заместитель руководителя департамента строительства Москвы Александр Ломакин отметил, что новосёлы по программе реновации имеют замечания к каждой пятой квартире. Отмечается, что в столице под заселение передано 49 домов по программе реновации. В этих домах расположено около 11 тысяч квартир. Около 20% из них имеют замечания от новосёлов. Он добавил, что большая их часть незначительна и оперативно устраняется, писал NEWS.ru.

Программа реновации в Москве утверждена в 2017 году. В настоящее время она включает более пяти тысяч домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущёвки. Планируется, что ключи от новых квартир благодаря проекту получат 350 тысяч московских семей.