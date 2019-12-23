Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям на условиях льготной ипотеки или вовсе бесплатно. Последняя мера поддержки действовала во время её работы в Санкт-Петербурге.
Когда я была губернатором, многодетная семья вставала на очередь — через год она получала квартиру, бесплатно от города. И когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая бы стояла на очереди на получение жилья. Это очень важная мера, — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.
Ранее NEWS.ru писал, что около 46% российских семей имеют возможность взять ипотечный кредит в банке и выплачивать его, сказал гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник. К 2024 году, по его словам, доля таких семей должна превысить 50% и стремиться к 60%. Средний доход семьи, которая выплачивает ипотечный кредит, составляет 70–80 тысяч рублей в месяц, средняя стоимость квартиры — около 3 млн рублей, а средний платёж по ипотеке — 21–22 тысячи рублей в месяц, заявил он.
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