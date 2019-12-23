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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в закон не нужно вносить изменения, которые касаются ограничений на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.

Во время пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ председатель СФ отметила, что сначала нужно проверить, как в реальности работают эти рекомендации. Никаких изменений вносить в законодательство не требуется, на мой...