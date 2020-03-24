Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко порекомендовала сенаторам старше 65 лет последовать распоряжению властей Москвы и уйти на домашний карантин с 26 марта.
Спикер уточнила, что данная мера не касается тех, кто входит в состав руководства верхней палаты российского парламента,
Согласно последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. Выздоровели 29 человек.
В мире число заражений превышает 424 тысячи. Выздоровели более 109 тысяч человек, скончались 18,9 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что Матвиенко доложила президенту Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков в России. По её словам, глава государства уже принял решение о необходимых мерах.
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