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Доктор Мясников назвал препараты, помогающие побороть коронавирус. По его словам, их эффективность была подтверждена во время коронавирусной пандемии 2002 года.

Как передают «Невские новости», среди них — противовирусные препараты «Ритонавир» и «Лопинавир». Второй препарат из списка Мясникова — противомалярийный гидроксихлорохин. Он входит в официальные китайские схемы лечения вируса. Его также...