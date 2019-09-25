https://static.news.ru/photo/69cab194-df74-11e9-8075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет Федерации намерен разобраться, почему из аптек время от времени пропадают жизненно важные препараты. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Она отметила, что лекарственное обеспечение — это одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует россиян.

Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сёл, — цитирует Матвиенко РИА Ноовсти .

Она отметила, что задача сенаторов — выяснить, в чем причина происходящего — в недостаточно грамотном планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в несовершенстве логистики, в сбоях при финансировании, либо в неэффективном нормативно-правовом регулировании.

Ранее News.ru писал, что число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств за первую половину текущего года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.