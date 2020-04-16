Матвиенко подтвердила проведение парада Победы в этом году

https://static.news.ru/photo/d673441c-7fd0-11ea-aa5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парад в честь 75-й годовщины Победы обязательно состоится в 2020 году.

По её словам, дата проведения будет определена позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Она также заверила: решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Я могу точно сказать и заверить всех вас о том, что парад в честь 75-летия Победы, великой нашей Победы обязательно состоится в этом году. И он будет грандиозным, он будет масштабным, он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР, победе над фашизмом, — сказала Матвиенко во время онлайн-конференции с журналистами.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти решили перенести проведение парада Победы на более позднюю дату.