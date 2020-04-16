Матвиенко подтвердила проведение парада Победы в этом году

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парад в честь 75-й годовщины Победы обязательно состоится в 2020 году.
По её словам, дата проведения будет определена позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Она также заверила: решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
Я могу точно сказать и заверить всех вас о том, что парад в честь 75-летия Победы, великой нашей Победы обязательно состоится в этом году. И он будет грандиозным, он будет масштабным, он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР, победе над фашизмом, — сказала Матвиенко во время онлайн-конференции с журналистами.
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти решили перенести проведение парада Победы на более позднюю дату.
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