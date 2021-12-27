Матвиенко поддержала законопроект о наказании за пытки в тюрьмах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает пытки самым тяжёлым преступлением. Она поддержала закон об ужесточении наказания за такие правонарушения в исправительных учреждениях. Об этом Матвиенко заявила в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Один из важных законов — это закон, внесённый сенаторами и депутатами, о противодействии пыткам в нашей стране в системе исполнения наказаний. Он тоже вызывает большую дискуссию, очень нужный и важный закон, — сказала она.

По словам Матвиенко, пытки в колониях должны получить в законодательстве адекватную реакцию и адекватную ответственность за такое нарушение.

Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На обнародованных кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в частности в Саратовской области.

Позднее в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Верховный суд в своём отзыве на проект закона заявил, что наказание за моральные и физические истязания должно быть разграничено.