https://static.news.ru/photo/6e3689ae-262f-11ea-a013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко во вторник, 24 декабря, прокомментировала инициативу, согласно которой 31 декабря может официально стать выходным днём.

Она сказала, что поддерживает эту идею, однако в данном вопросе есть свои нюансы. По словам Матвиенко, необходимо договориться о том, какой из праздничных выходных будет перенесён на 31 декабря.

Кроме того, председатель Совфеда назвала предновогодний день «полурабочим».

Корпоративы, поздравления, шампанское. Люди практически не работают. Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение и сделать на следующий год 31 декабря выходным, но посмотреть, за счёт каких праздничных дней он таким станет, — отметила Матвиенко во время пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, спикер Совфеда считает, что в закон не нужно вносить изменения, которые касаются ограничений на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.