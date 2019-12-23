Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко во вторник, 24 декабря, прокомментировала инициативу, согласно которой 31 декабря может официально стать выходным днём.
Она сказала, что поддерживает эту идею, однако в данном вопросе есть свои нюансы. По словам Матвиенко, необходимо договориться о том, какой из праздничных выходных будет перенесён на 31 декабря.
Кроме того, председатель Совфеда назвала предновогодний день «полурабочим».
Корпоративы, поздравления, шампанское. Люди практически не работают. Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение и сделать на следующий год 31 декабря выходным, но посмотреть, за счёт каких праздничных дней он таким станет, — отметила Матвиенко во время пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.
Как ранее передавал NEWS.ru, спикер Совфеда считает, что в закон не нужно вносить изменения, которые касаются ограничений на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.
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