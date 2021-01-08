Матвиенко: память о Невском живёт на протяжении всей истории Петербурга

https://static.news.ru/photo/351efb82-53de-11eb-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Память о небесном покровителе Санкт-Петербурга — князе Александре Невском живёт на протяжении всей истории Северной столицы. Если посмотреть на карту города, то можно найти места, где установили монументы в честь героя русской древности. Это мост и площадь Александра Невского, посвящённые ему храмы и даже «великолепная» Александ­ро-Невская лавра. В метро есть названная в его честь станция, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В 2021 году Россия отметит 800-летие со дня рождения Александра Невского — выдающегося деятеля Древней Руси. Соответствующее распоряжение подписал глава РФ Владимир Путин, пишет «Парламентская газета».

Северная столица заслуженно избрана центром предстоящих торжеств. Конечно, они пройдут не только здесь. Новгород и Владимир, Ярославль и Псков, его малая родина Переславль-Залесский и многие другие города тоже будут активными участниками общероссийских торжеств, — рассказала сенатор.

Она отметила, что в оценках деятельности Невского присутствует редкое единодушие всех, кому дорога Россия. Подобное отношение присутствует в различных областях и на всех уровнях общественной жизни. Князя уважают жители глубинки и мегаполисов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Русская православная церковь (РПЦ) претендует на передачу Свято-Троицкой Александро-Невской лавре двух жилых домов в Санкт-Петербурге. До советского периода это были настоятельский и братский корпуса, пояснил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Он рассказал, что здания были построены в середине XIX века, лавре они так и не были возвращены, потому что «там сейчас жилые квартиры».