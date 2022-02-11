Матвиенко озаботилась психическим здоровьем пациентов после COVID-19

Вопрос о психиатрической реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией в поликлиниках по полису ОМС должен быть разработан в скором времени. Соответствующее поручение сенаторам дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Минздрав также примет участие в разработке этой программы, пишет ТАСС.

Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в полис ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС, — заявила Матвиенко в пятницу на заседании палаты.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что пациенты, переболевшие коронавирусом, впоследствии сталкивались с рядом проблем, в том числе и со стороны психики. По его словам, у людей фиксировались раздражительность, упадок сил и подавленность. Сотрудники госпиталя получили эти данные по результатам опроса пациентов разных возрастов. Их опрашивали как в стационаре, так и на дому после выписки.

Учёные Колумбийского университета в США выявили сходство течения коронавируса с болезнью Альцгеймера. Как показали исследования, которые провели американские медики, при тяжёлом течении коронавируса дефекты появляются в особых каналах мозга.