Матвиенко отвергла опасения о дефиците «Спутника V» в России

https://static.news.ru/photo/fdd2a852-6b8b-11eb-96fc-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Увеличение спроса в мире на вакцину от коронавируса «Спутник V» не повлияет на приоритетную вакцинацию россиян, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, российская сторона ведёт переговоры о локализации производства препарата в разных государствах.

Если у нас будет возможность, сохраняя приоритет массовой вакцинации внутри России, передать вакцину тем странам, которые проявят заинтересованность, — заявила она.

Матвиенко отметила, что дефицита препарата в России не будет, передаёт РИА Новости.

В научном центре имени Гамалеи, где создали вакцину «Спутник V», сообщили, что в России уже привились 2,2 млн человек, из которых 1,7 млн россиян сделали прививку повторно.

Как писал NEWS.ru, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия навязывает свою вакцину от коронавируса «Спутник V» для усиления влияния на востоке Украины и странах Восточной Европы. Шмыгаль подчеркнул, что это происходит не только на Украине, но и в странах Восточной Европы. В такой ситуации, по мнению премьера, Киев считает важным получение поддержки от Евросоюза, некоторые страны которого могли бы поставить на Украину вакцину от коронавируса.