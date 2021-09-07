Матвиенко оценила вероятность ухудшения ситуации с COVID-19 из-за выборов

Предстоящие в сентябре выборы не окажут негативного влияния на ситуацию с распространением коронавируса в России. Такой прогноз обоснован тем, что в последнее время продолжают расти темпы вакцинации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

В Совфеде надеются, что ко дню выборов темпы вакцинации уже будут достаточно высокие, подчеркнула Матвиенко.

Это гарантия того, что инфекционность ковида будет снижена. На выборах принимаются все максимально необходимые меры, чтобы обезопасить избирателей даже от теоретически возможного заражения ковидом, — сказала спикер.

Выборы в Госдуму VIII созыва будут проходить 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни россияне будут выбирать глав девяти субъектов и депутатов 39 региональных парламентов.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что, «несмотря на все истерики», российская избирательная система стала «одной из самых прозрачных в мире».