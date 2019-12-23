https://static.news.ru/photo/98ea4376-2629-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 24 декабря, ответила на вопрос NEWS.ru о необходимости принимать дополнительные нормы по защите граждан от оскорблений чиновниками. Она сказала, что не видит в этом смысла.

По словам Матвиенко, в России уже есть статьи за оскорбления и унижения. И эти правовые нормы нужно применять по необходимости.

Спикер СФ отметила: на государственную службу стоит принимать только достойных людей.

Вообще не сочетаются понятия «госслужащий», «чиновник» и тот, кто хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну какие статьи? Понимаете, гнать в шею. Вообще, это вопрос внутренней культуры. Если она есть, то она есть. Если её нет, то никаким законом ее не привьёшь. Это вопрос этики морали, — заявила Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совфеда назвала «апофеозом абсурда» и экономической войной санкции США против «Северного потока — 2».