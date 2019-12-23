Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 24 декабря, ответила на вопрос NEWS.ru о необходимости принимать дополнительные нормы по защите граждан от оскорблений чиновниками. Она сказала, что не видит в этом смысла.
По словам Матвиенко, в России уже есть статьи за оскорбления и унижения. И эти правовые нормы нужно применять по необходимости.
Спикер СФ отметила: на государственную службу стоит принимать только достойных людей.
Вообще не сочетаются понятия «госслужащий», «чиновник» и тот, кто хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну какие статьи? Понимаете, гнать в шею. Вообще, это вопрос внутренней культуры. Если она есть, то она есть. Если её нет, то никаким законом ее не привьёшь. Это вопрос этики морали, — заявила Матвиенко.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совфеда назвала «апофеозом абсурда» и экономической войной санкции США против «Северного потока — 2».
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