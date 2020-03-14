Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила возможности введения дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.
По её словам, в случае необходимости ограничения введут после 1 апреля.
Как писал NEWS.ru, ранее Матвиенко подчеркнула, что общероссийское голосование по вопросу конституционных правок должно пройти, несмотря на текущее положение дел с коронавирусной инфекцией. Итоговая дата для народного волеизъявления может быть выбрана в зависимости от ситуации.
На данный момент в российских больницах находятся 47 человек с коронавирусной инфекцией, большая часть из них в Москве. Всего к 14 марта было диагностировано 53 случая, шесть человек уже вылечились от COVID-2019.
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