https://static.news.ru/photo/a86aacb0-65de-11ea-b7f4-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила возможности введения дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

По её словам, в случае необходимости ограничения введут после 1 апреля.

Как писал NEWS.ru, ранее Матвиенко подчеркнула, что общероссийское голосование по вопросу конституционных правок должно пройти, несмотря на текущее положение дел с коронавирусной инфекцией. Итоговая дата для народного волеизъявления может быть выбрана в зависимости от ситуации.

На данный момент в российских больницах находятся 47 человек с коронавирусной инфекцией, большая часть из них в Москве. Всего к 14 марта было диагностировано 53 случая, шесть человек уже вылечились от COVID-2019.