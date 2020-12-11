Матвиенко назвала самую недооценённую поправку к Конституции РФ

https://static.news.ru/photo/736087a2-3bd9-11eb-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём Конституции и оценила принятые поправки в Основной закон. По её словам, в этом году эта дата обретает особый смысл, статус, значение.

Мы, все вместе, сделали очень большое, важное дело! Каждый из нас причастен к изменениям в Основной закон! — написала сенатор в своём блоге на официальном сайте верхней палаты парламента РФ.

По мнению спикера Совфеда, среди поправок есть новации, важность которых общественным мнением и средствами массовой информации до сих пор недооценена.

Это, в частности, социальное партнёрство, которое государство обязуется обеспечить. Речь идёт об идеологии и политике мирного разрешения любых проблем, разногласий, противоречий. И в сфере труда, и в других областях. Для нашей страны, история которой перенасыщена разного рода катаклизмами, это очень значимо. Экономический и социальный прогресс нашей страны может быть обеспечен только на основе сотрудничества всех слоёв общества, — пояснила парламентарий.

Матвиенко также выразила уверенность, что принятые в этом году россиянами на общенародном голосовании поправки в Конституцию настолько качественны, актуальны и объёмны, что ещё многие годы будут соответствовать задачам движения России вперёд, а значит, не потребуется вносить новые дополнения или изменения.

Думаю, есть все основания говорить, что в таком виде Основной закон будет полноценно работать не для одного поколения россиян, — констатировала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принимаемые в развитие новых положений Конституции РФ законы должны соответствовать духу поправок в Основной закон. Об этом глава государства заявил во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Поправки в Конституцию вступили в силу в начале июля. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений.

Как писал NEWS.ru, 2 декабря Совет Федерации одобрил пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства российской Конституции и приоритета её действия на территории страны.