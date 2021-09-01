Матвиенко назвала повышение зарплат педагогов главной задачей Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить зарплаты учителям, назвав это первоочередной задачей. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит её существенное повышение во всех регионах. Считаю это первоочередной задачей, — заявила она.

Матвиенко считает, что в России очень хорошо умеют находить и поддерживать молодые таланты. В качестве аргумента она привела победы российских школьников на международных олимпиадах по многим школьным дисциплинам: математике, информатика, физика. Спикер подчеркнула, что «качество человеческого капитала» напрямую зависит от качества образования, а значит школы должны находиться «в центре внимания федеральных, региональных, муниципальных властей».

Ранее власти Санкт-Петербурга распорядились выплатить всем педагогам города по 10 тысяч рублей.