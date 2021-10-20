Матвиенко назвала общефедеральный локдаун нецелесообразным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в очередной раз отвергла вероятность введения общероссийского локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По её мнению, такая мера нецелесообразна, передаёт ТАСС.

Она призвала россиян не использовать введённые властями нерабочие дни как дополнительный отпуск и по возможности оставаться дома. Спикер пояснила , что выходные призваны разорвать цепочку распространения инфекции и снизить число заражений. Однако этого не произойдёт, если россияне будут пренебрегать рекомендациями властей.

Матвиенко также высказалась против принудительной вакцинации от коронавируса. По её словам, такая мера неэффективна, лучше активнее пропагандировать прививку среди населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном начале нерабочей недели — с 28 октября. В это время в столице закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой. В детсадах и школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Аналогичные ограничения и на тот же срок введены в Подмосковье.

21 октября в России в очередной раз обновились антирекорды по суточному приросту заражений коронавирусом и количеству летальных исходов. Выявлено 36 339 новых случаев COVID, скончались 1036 человек.