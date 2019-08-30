https://static.news.ru/photo/f72408f8-cbea-11e9-8fed-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Будущий губернатор Санкт-Петербурга должен обладать управленческим опытом, волей, умением принимать решения и не бояться трудностей, рассказала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, каким должен быть глава Северной столицы.

Кроме того, продолжает чиновница, руководитель региона должен знать и любить Петербург, а также собрать профессиональную команду — «без этого невозможно обеспечить развитие». Матвиенко напомнила, что в годы, когда она занимала пост губернатора, (2003-2011), удалось реализовать важные проекты во многих отраслях, пишет ТАСС .

Завершение строительства кольцевой Автомобильной дороги, завершение строительства комплекса защитных сооружений дамбы Санкт-Петербурга, Западный скоростной диаметр (ЗСД), развязки, дороги, новый аэропорт и морской пассажирский порт, — вспомнила она.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Также в этот день в Петербурге выберут депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов.

Ранее News.ru сообщал, что кандидат от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко официально отказался от участия в выборах главы Северной столицы. Заявление о снятии своей кандидатуры он подал в городской избирком.