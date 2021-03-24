Матвиенко назвала главное условие для победы над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9c9ab7bc-8c99-11eb-9dcb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для окончательной победы над коронавирусной инфекцией в России необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. Обеспечить это может только массовая вакцинация, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Именно тогда можно будет говорить о снятии большинства ограничений, убеждена она.

Нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку, — заявила Матвиенко.

Она согласилась с мнением той части экспертного сообщества, которая считает, что в случае массовой вакцинации вернуться к нормальной жизни россияне смогут уже к осени.

Матвиенко выразила уверенность, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса.

Спикер Совфеда также заверила, что и сама непременно пройдёт вакцинацию. Пока что, по её словам, этому препятствует высокий уровень антител, которые обнаружили в её организме ранее. В конце 2020 года она на некоторое время уходила на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Татьяна Голикова высказала мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут в августе. Для этого, напомнила она, необходимо, чтобы вакцинацию прошли около 69 млн человек.