Матвиенко накануне Дня памяти и скорби прочитала отрывок из романа Шолохова

https://static.news.ru/photo/5169303a-b21e-11ea-bf96-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие во Всероссийской акции — чтениях «Вместе с Шолоховым». Мероприятие, приуроченное к Дню памяти и скорби 22 июня, было организовано музеем писателя. К нему также присоединились известные политики, представители культуры и искусства.

Матвиенко прочитала отрывок из романа Шолохова «Они сражались за родину». Политик выбрала фрагмент, в котором описываются размышления пред боем одного из главных героев Николая Стрельцова.

По словам Матвиенко, ещё в юности, когда она читала эту книгу, её поразило описание человека перед боем — его мысли о смерти, чувства, которые он испытывает в минуты «огромного внутреннего напряжения».

Читая эти строки, особенно остро ощущаешь войну в её «человеческом» измерении, — сказала она.

Матвиенко отметила, что этот роман о преодолении страха смерти, когда ненависть к врагам оказывается сильнее желания жить и возникает желание сражаться за свой народ, чтобы освободить захваченную фашистами землю, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает проведение общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня. Авторами документа стали представители всех парламентских фракций. Минута молчания должна стать «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии», а также позволит сохранить и защитить историческую память. Закон также разрешает публиковать в Интернете списки фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы.