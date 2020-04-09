Матвиенко: надо закрепить законом совмещение стационарной работы и удалёнки

https://static.news.ru/photo/b6d41db6-7b2a-11ea-81df-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность совмещения стационарной и удалённой работы нужно закрепить законом, в том числе на госслужбе, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что сейчас многие компании перевели сотрудников на удалёнку, однако этот способ организации труда не новый благодаря развитию технологий и транспорта. Кроме того, с 2013 года в ТК РФ внесено понятие «дистанционная работа».

Но наше законодательство не позволяет сочетать сотруднику стационарную работу и дистанционную, — отметила она.

Матвиенко добавила, что текущее положение надо исправлять.

Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции фактически вносит изменения в трудовое право. Она делает работников более независимыми от работодателей.