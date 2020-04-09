Матвиенко: надо закрепить законом совмещение стационарной работы и удалёнки

Возможность совмещения стационарной и удалённой работы нужно закрепить законом, в том числе на госслужбе, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Она напомнила, что сейчас многие компании перевели сотрудников на удалёнку, однако этот способ организации труда не новый благодаря развитию технологий и транспорта. Кроме того, с 2013 года в ТК РФ внесено понятие «дистанционная работа».
Но наше законодательство не позволяет сочетать сотруднику стационарную работу и дистанционную, — отметила она.
Матвиенко добавила, что текущее положение надо исправлять.
Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции фактически вносит изменения в трудовое право. Она делает работников более независимыми от работодателей.
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