Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала надежду, что журналисты ответственно подходят к защите от коронавируса. При этом она не исключила переход на дистанционное общение с прессой.
Политик напомнила, что официальный представитель МИД Мария Захарова показала пример использования дистанционных технологий для коммуникации со СМИ,
Я исхожу из того, что вы люди ответственные и так же, как и мы, моете руки, дезинфицируете их, не общаетесь с теми, кто был за границей, — поэтому мы пока ведём с вами диалог в открытом режиме. <...> Призываю вас так же строго соблюдать все требования, тогда будем чаще общаться, — подчеркнула она.
Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
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