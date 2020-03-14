https://static.news.ru/photo/d6e1de9e-65dc-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийское голосование по вопросу конституционных правок должно пройти, несмотря на текущее положение дел с коронавирусной инфекцией. Итоговая дата для народного волеизъявления может быть выбрана в зависимости от ситуации.

Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.

Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, всё-таки такое общероссийское голосование должно состояться. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий, — отметила сенатор.

Датой проведения общероссийского голосования пока остаётся 22 апреля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль оценит степень угрозы от коронавируса перед голосованием и примет решение по возможным мерам безопасности, писал NEWS.ru.

На данный момент в российских больницах находятся 47 человек с коронавирусной инфекцией, большая часть из них в Москве. Всего к 14 марта было диагностировано 53 случая, шесть человек уже исцелились от COVID-2019.