Матвиенко: имущество иностранных компаний не будет национализировано

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не рассматривают вопрос национализации собственности иностранных компаний, которые ушли из России, передаёт РИА Новости. Она также сообщила, что выступает против уничтожения института собственности.

Речи о национализации имущества иностранных компаний, покинувших российский рынок, не идёт, — сказала она.

Матвиенко также заявила, что европейские страны могут отказаться от российских энергоресурсов. Ранее она отметила, что в РФ не наблюдается паники из-за введённых западными странами санкций. По её словам, на фоне санкционного давления правительство работает слаженно и организованно.

13 апреля в Совфеде выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он заявил, что «просадка» российской экономики из-за введения западных санкций в ответ на военную операцию на территории Украины уже началась. По его словам, на российскую экономику влияют транспортные ограничения, а также недостаток ликвидности. Также он отметил, что западные страны путём санкций пытаются установить финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную блокаду России, чтобы «вырвать» её из мировых связей.