Матвиенко: День единения народов РФ и Белоруссии достоин стать нерабочим

День единения народов России и Белоруссии, который отмечают в двух странах 2 апреля, достоин стать нерабочим днём, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В своём Telegram-канале она назвала этот праздник важной вехой в истории, отметив, что у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.

Мне кажется, подчеркну — это моё мнение — день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий, — сказала она.

Спикер Совфеда напомнила, что 25 лет назад был дан старт интеграции двух стран. По её словам, сейчас Россия особенно ценит, что рядом находится не просто партнёр, а надёжный друг, на которого всегда можно положиться.

2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества Белоруссии и России. Подписи под документом, который предполагал единение экономического пространства и постепенно и законодательной базы двух стран, поставили глава России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ещё через год был подписан договор о Союзе Белоруссии и России.