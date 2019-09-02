https://static.news.ru/photo/44e920d2-cd6c-11e9-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В эпоху цифровизации образования необходимость в учителях-наставниках никуда не исчезнет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда не согласна с мнением некоторых интернет-специалистов, что «после цифровизации понятие учителя будет полностью изменено», потому как специалистов заменят роботы, лишив их работы.

Главное сегодня в том, что в ходе цифровизации образования должны быть гарантированно обеспечены безопасность ребёнка: его физическое и психическое здоровье, полноценная социализация, успешное обучение, - считает Матвиенко.

В ходе цифровизации образования ребенку должны быть обеспечены безопасность, отсутствие вреда его физическому и психическому здоровью, полноценная социализация и нормальное обучение, написала председатель Совфеда в своей статье для «Парламентской газеты» .

Парламентарий обратила внимание и на положительные эффекты цифровизации. В онлайн перешли многие учебные материалы, классные журналы и дневники. Школы активно оснащаются широкополосным доступом во всемирную паутину. Цифровизация дает учителям стимул осваивать новые методы обучения.

При этом Матвиенко напомнила, о компьютерной грамотности маленьких россиян, которая превосходит родительскую. В электронном дневнике при должном умении можно поменять информацию. Именно поэтому многие родители будут думать, что ребёнок учиться хорошо. А на самом деле, школьник может лениться и хитрить, так как внедрение и применение бесконтактных форм образования испытывает на себе воздействие ряда факторов, в том числе таких, которые создают серьёзные проблемы.

В этом плане детская психология сильнее любых электронных ухищрений, потому что она заложена в самой природе человека, отметила Матвиенко

Спикер добавила, что сейчас необходимо брать курс на выстраивание единой системы — как базовой подготовки учителей, так и повышения их квалификации. Исходя из того, что это постоянный, непрерывный процесс.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала свой ответ на вопрос о запрете использования в школах различных гаджетов, предложив проверить родителей и учителей на то, насколько адекватные, взвешенные и мудрые решения они могут самостоятельно (то есть сообща) принимать. Не секрет, что дружных школьных коллективов, сплочённых родительских комитетов на российских просторах становится всё меньше. При этом сам процесс обучения, школьная программа, качество педагогического состава отходят на второй, третий и даже четвёртый план, писал News. ru