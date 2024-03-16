Матросова призналась, что ей «сносило крышу» от темпераментности Миронова Матросова рассказала, что не могла устоять перед темпераментом Андрея Миронова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Зинаида Матросова

Заслуженная артистка России Зинаида Матросова рассказала, что во время своего дебюта в Театре сатиры в спектакле «Горе от ума» она боялась своих более опытных коллег, передает корреспондент NEWS.ru. А от темперамента актера Андрея Миронова ей «сносило крышу», поделилась актриса.

Я их всех так боялась, что у меня просто крышу сносило. Потому что, когда Миронов начинает в темпераменте что-то говорить, я думаю — неудобно мне реплику говорить, что ж я артиста буду перебивать. И он мне за это выдавал, — вспомнила Матросова.

Ранее Матросова на встрече артистов Театра сатиры с журналистами рассказала, что народный артист России Александр Ширвиндт приезжал к ней в роддом после появления первенца. Она отметила, что для нее смерть Ширвиндта — большое личное горе, поскольку он сильно любил ее.

До этого певица Алла Пугачева почтила память Александра Ширвиндта. Примадонна опубликовала черно-белый снимок народного артиста. Исполнительница не стала никак подписывать фото, а лишь поставила эмодзи — аплодисменты и молитвы. В комментариях соболезнования родным артиста выразили и поклонники Пугачевой.

О смерти Ширвиндта стало известно 15 марта. Он умер в больнице в возрасте 89 лет. Предварительной причиной смерти актера и режиссера стали проблемы с сердцем.