Матроса Балтийского флота обвинили в госизмене

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина и предъявили ему окончательные обвинения в государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные структуры. Материалы направлены во 2-й Западный окружной военный суд.

Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения, — сообщил источник агентства.

Информацию о получении документов по уголовному делу подтвердили в суде. Там подчеркнули, что заседание пройдет за закрытыми дверями. Рассмотрение дела начнется 19 сентября. Детали уголовного дела в отношении матроса не уточняются, так как материалы содержат гриф «совершенно секретно».

Ранее сообщалось, что в Орловской области задержали местного жителя, который собирался отправиться в зону СВО для участия в боях на стороне Украины. В ФСБ отметили, что он успел связаться с СБУ, погранслужбой и МИД Украины и сообщить им о своем намерении. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

В конце июля силовики задержали жителя Брянской области, планировавшего присоединиться к ВСУ. На него завели дело по статье о приготовлении к участию в вооруженном формировании с целью нанесения ущерба безопасности России.