«Матом умеет ругаться»: Лукашенко рассказал об отношении к Шнурову

https://static.news.ru/photo/ff7ebb68-5728-11eb-95a9-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского музыканта Сергея Шнурова нормальным мужиком. Подобную оценку глава государства дал артисту в ходе интервью журналистке Наиле Аскер-заде.

Политик вспомнил, что Шнуров хотел поговорить с ним, но передумал, когда в республике начались протесты.

Он был в Белоруссии? Знает, что в Белоруссии происходит? Он всё время смотрит в Telegram-канал какой-то. Оттуда он сделал вывод о том, что происходит в Белоруссии. Я нормально к нему отношусь. Нормальный мужик, настоящий мужик. И матом умеет ругаться, — цитирует URA.RU Лукашенко.

Он добавил, что теперь сам не хочет встречаться со Шнуровым.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что жизнь коротка, и призвал соотечественников не тратить время на «пустословие, ненужные дела и разрушение». Соответствующее заявление глава государства сделал во время церемонии вручения премий «За духовное возрождение», «Белорусский спортивный Олимп» и специальной премии деятелям культуры и искусства. По его словам, на республику и весь мир в целом «обрушился шквал вранья». Его необходимо достойно пережить, не торопясь в суждениях и не принимая поспешных решений.

В Белоруссии с начала августа продолжаются акции протеста, поводом для которых послужили итоги президентских выборов. Согласно им, Лукашенко в очередной раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.