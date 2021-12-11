Маткапитал увеличат в 2022 году

Размер материнского капитала в России, а также часть социальных пособий и выплат, вырастут в 2022 году. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что материнский капитал будет увеличен в размере на уровень реальной инфляции в стране. Об этом сообщает URA.RU.

В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате, поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми, — заявила Бессараб.

Парламентарий добавила, что помимо прочего, вырастет пенсионное обеспечение, а увеличение размера материнского капитала намечено на 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платёжной системой. Если пенсионеры выбирают способ получения выплат на карту, то им оформляют именно «Мир». Но у неё есть ряд недостатков, например, если дети слишком часто переводят на карту небольшие суммы, банк может её заблокировать.

Среди других причин блокировки могут стать слишком частые переводы от держателя карты сторонним лицам, онлайн-покупки или переводы слишком маленьких сумм, что в банке также могут расценить как причастность к террористической деятельности.