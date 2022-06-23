Маткапитал могут разрешить использовать на покупку земельного участка «Известия»: маткапитал могут разрешить использовать на покупку земельного участка

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Действие материанского капитала могут расширить на покупку земли. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). По данным последнего, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму.

В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты ОНФ, — сообщает издание.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в большинстве случаев средства используются для покупки квартиры или для строительства жилого дома. Однако семьи, не имеющие земельного участка, оказываются в затруднении, поскольку приобрести участок на маткапитал нельзя, а построить дом негде.

В результате в ОНФ предложили позволить семьям с детьми направлять не более половины суммы материнского капитала на покупку земельного участка.

Оставшиеся деньги граждане могут тратить по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что оставшиеся средства могут быть выданы в течение полугода с момента покупки участка под застройку.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания ребёнку медпомощи.