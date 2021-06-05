Маткапитал для части россиян предложили отменить

https://static.news.ru/photo/443472b0-c61f-11eb-9a4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили отменить получение материнского капитала для части россиян. В частности, предлагается лишить права на выплату тех граждан. чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, люди с высокими доходами не нуждаются в поддержке государства наравне с другими гражданами, чьи заработки гораздо ниже.

Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности, — пояснил Аксаков.

По его мнению, материальную помощь можно отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год, а в дальнейшем эту планку можно опустить до трёх миллионов.

Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнём. Хотя можно было бы и меньше, — считает парламентарий.

Материнским капиталом называют меру господдержки российских семей в рамках нацпроекта «Демография». Она действует с 2007 года, рассчитывать на неё могут семьи, у которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий, если до этого право на маткапитал не оформлялось.

В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. Его могут распространить на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, в частности услуги няни и мини-детсады, а также на строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребёнка.