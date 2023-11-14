Маткапитал будут выдавать только на рожденных в России детей

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право на получение материнского капитала гражданам России только на детей, имеющих российское гражданство по рождению, пишет ТАСС. Документ внесен на рассмотрение группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе.

Как отмечается, в законе предлагается уточнить, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, имеющих российское гражданство на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства. В данное время все эти нюансы законодательством не прописаны.

Новые нормы могут вступить в силу уже с 2024 года. При этом они не коснутся российских граждан, постоянно проживающих на территории новых регионов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин заявил, что в России есть необходимость увеличить материнский капитал. Он напомнил, что изначально этот вид господдержки предусматривался для граждан, планирующих жить на своих квадратных метрах. Однако с тех пор цены на недвижимость значительно выросли, и сертификата уже не хватает на это. Поэтому его маткапитал стоит увеличить, считает он.