В Новосибирске игроки в Pokemon GO сообщили, что им предложили ловить покемонов в храме. Точка для тренировки появилась в Храме Архангела Михаила. Ловцы покемонов говорят, что администрация игры спонтанно выбирает места для поиска.

Прям на нём спот, хотя я думал на храмах после нам знакомых событий не ставят, — поделился игрок в Pokemon GO Денис с местными СМИ. В 2017 году блогер Руслан...