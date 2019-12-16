Глава отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации,
Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает, — подчеркнула представительница пресс-службы.
Как писал NEWS.ru, Позднякова выступила на молодёжном форуме «Доброволец.ЛО». Она в нецензурной форме призвала молодых людей к упорному труду. По её словам, всем всё равно на людей, которые не работают активно.
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