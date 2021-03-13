Материнский стресс оказался причиной злоупотребления фастфудом

https://static.news.ru/photo/86a1d3d0-84bc-11eb-83d3-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bernd Juergens/Global Look Press

Эксперты выяснили, что стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, напрямую связаны с количеством потребляемого фастфуда. В ходе эксперимента участницам исследования демонстрировали ролики, где героини, находясь в таких же обстоятельствах, рассказывали о здоровом питании, способах управления волнением и разного рода физической активности.

Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: «Я впервые осознала, что испытываю такой стресс», — отметила ведущий автор проекта Мей-Вей Чанг.

По её словам, многие мамы жаловались на частые головные боли и проблемы со сном, однако не понимают, что это является признаками стресса. Профессор отметила, что причина пристрастия к фастфуду кроется не в отсутствии желания питаться здоровой пищей, а в незнании, как справиться с волнением. Отсюда — равнодушие к рациону.

Когда испытуемые понимали, сколько стресса они на самом деле испытывают каждый день, то падал и объём потребляемых ими калорий из жирной пищи. В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.

Привычка заедать стрессы и проблемы закладывается ещё в детстве, когда родители ругают ребёнка за проступки. Об этом рассказала специалист по расстройствам пищевого поведения Мария Демура. По словам эксперта, эмоциональное переедание — это, в первую очередь, снятие такого эмоционального напряжения.

Ранее NEWS.ru писал, что лишние килограммы более опасны для здоровья мужчин, чем женщин. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила это гормональными особенностями организма. Избыточный вес только поможет пережить менопаузу представительницам прекрасной половины человечества, так как такие килограммы берут на себя роль эндокринного органа.