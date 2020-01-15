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Программа материнского капитала на первенцев затронет примерно 1,3 млн российских семей. Вводимые меры социальной поддержки окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России, полагают в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Дополнительный спрос на рынке жилья может составить 6 млн квадратных метров в год, сказано в сообщении. Недвижимость смогут себе позволить семьи, ранее не имевшие такой возможности, а некоторым это позволит сделать выбор в пользу более комфортных и просторных квартир и домов.

Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведёт к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жильё станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства, — считают в аналитическом центре компании.

15 января, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию объявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей.