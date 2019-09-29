https://static.news.ru/photo/afaba6ac-5ca0-11e9-adbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.

Закон, текст которого опубликован на портале правовой информации , освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4000 рублей в год. Образовательные организации выплачивают её студентам, курсантам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам, ассистентам-стажерам.

Документ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Как писал News.ru, 25 сентября Госдума приняла закон, освобождающий от подоходного налога всех видов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях или во время стихийных бедствий.