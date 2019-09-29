Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.
Закон, текст которого
Документ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Как писал News.ru, 25 сентября Госдума приняла закон, освобождающий от подоходного налога всех видов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях или во время стихийных бедствий.