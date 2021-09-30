Матери избитого до смерти силовиками подростка присудили компенсацию

Советский районный суд Улан-Удэ назначил компенсацию в размере миллиона рублей матери 17-летнего Никиты Кобелева, которого в 2016 году полицейские избили до смерти. При этом требование об извинении со стороны МВД судья не удовлетворил, приводит ТАСС слова адвоката истицы Марата Аманлиева.

По его словам, женщина всё равно получила по почте извинения за подписью заместителя начальника МВД по Улан-Удэ Баира Галданова. Однако письмо пришло с нарушением сроков, прямо во время рассмотрения дела в суде.

Будем обжаловать, — отметил юрист.

В 2016 году Кобелев и его друг были задержаны по подозрению в краже велосипедов. В отделе полиции их стали избивать, требуя дать признательные показания. На Никиту надели противогаз, перекрыв воздух. Он захлебнулся в рвотных массах.

Один из обвиняемых сотрудников был уволен из органов внутренних дел ещё в 2016 году, ещё четверых отстранили от исполнения обязанностей и уволили после вынесения приговора суда. Все силовики получили условные сроки — от трёх до восьми лет колонии. Никто из них вину в превышении полномочий не признал.

В 2021 году мать погибшего обратилась в суд и потребовала от МВД выплаты компенсации. Изначально женщина просила, чтобы ей выплатили 150 млн рублей и извинились перед ней. Привлечённые к делу эксперты указали, что сумму компенсации следует снизить до 16 млн рублей.