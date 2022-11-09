Мать укушенного медведем в цирке ребенка встала на защиту животного Мать укушенного медведем в цирке в Амурской области ребенка встала на защиту животного

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Мать ребенка, которого медведь укусил за плечо в ходе циркового представления в селе Поярково в Амурской области, встала на защиту животного и цирковой труппы, сообщает «360». Лилия — так зовут женщину — рассказала, что ее ребенок в порядке и ничего страшного с ним не произошло. Она выступила против того, чтобы усыплять медведя.

Нормально он себя чувствует, вообще хорошо. Там маленькие царапинки на предплечье правом, — сказала мать.

Лилия пояснила, что ее по время представления они кушали попкорн и пили клубничный йогурт, из-за чего могли пахнуть едой и вызвать реакцию со стороны медведя. Она рассказала, что во время фотосессии со зверем он положил лапу на плечо его сына, что спровоцировало испуг у окружающих и тогда медведь испугавшись «нечаянно прихватил» его за плечо.

Медведь сидел перепуганный, его сразу увели, все разбежались, мы в зале одни остались. Потом приехали скорая помощь и милиция, — добавила женщина.

По словам Лилии, единственное упущение дрессировщиков было в том, что медведь был без намордника. Она также сказала, что ей жалко артистов и похвалила их за красивое представление.

Ученый, врач-дерматолог Сергей Гольцов ранее передал в Московский зоопарк специально созданный для лечения ран у медведя Диксона гель. Гелем Cellgel мишке мажут лапы во время тренинга. Препарат обладает регенерирующим действием, он обволакивает раны тонкой пленкой, которая на время защищает их от загрязнений и заражений.