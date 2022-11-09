Мать ребенка, которого медведь укусил за плечо в ходе циркового представления в селе Поярково в Амурской области, встала на защиту животного и цирковой труппы, сообщает «360». Лилия — так зовут женщину — рассказала, что ее ребенок в порядке и ничего страшного с ним не произошло. Она выступила против того, чтобы усыплять медведя.

Нормально он себя чувствует, вообще хорошо. Там маленькие царапинки на предплечье правом,сказала мать.

Лилия пояснила, что ее по время представления они кушали попкорн и пили клубничный йогурт, из-за чего могли пахнуть едой и вызвать реакцию со стороны медведя. Она рассказала, что во время фотосессии со зверем он положил лапу на плечо его сына, что спровоцировало испуг у окружающих и тогда медведь испугавшись «нечаянно прихватил» его за плечо.

Медведь сидел перепуганный, его сразу увели, все разбежались, мы в зале одни остались. Потом приехали скорая помощь и милиция, — добавила женщина.

По словам Лилии, единственное упущение дрессировщиков было в том, что медведь был без намордника. Она также сказала, что ей жалко артистов и похвалила их за красивое представление.

Ученый, врач-дерматолог Сергей Гольцов ранее передал в Московский зоопарк специально созданный для лечения ран у медведя Диксона гель. Гелем Cellgel мишке мажут лапы во время тренинга. Препарат обладает регенерирующим действием, он обволакивает раны тонкой пленкой, которая на время защищает их от загрязнений и заражений.

 