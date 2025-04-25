Одинокой матери бойца СВО грозит депортация из-за ошибки чиновника Мать бойца СВО хотят депортировать из России из-за ошибки в узбекском паспорте

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В Тюменской области 61-летнюю гражданку Узбекистана, проживающую в России с 1992 года, собираются депортировать, сообщил зампред региональной ОНК Юрий Рябцев в разговоре с 72.RU. Она не смогла получить российский паспорт из-за ошибки узбекских чиновников в написании ее имени. Сын женщины является участником военной спецоперации.

В Узбекистане ей выдали паспорт с ошибкой в имени, российские чиновники сказали ей исправлять, а у нас это невозможно юридически. Наши вводили ее в заблуждение о порядке исправления, — отметил Рябцев.

Общественник объяснил, что женщине надо ехать в Узбекистан и исправлять ошибку, однако там никого из близких уже нет. Сейчас она содержится в центре временного содержания иностранных граждан в ожидании депортации.

Рябцев направил обращения прокурору Тюменской области Александру Попову, омбудсмену Олегу Датских и полномочному представителю президента в УрФО Артему Жоге с просьбой помочь восстановить родственные связи и воссоединиться с семьей.

Ранее в свердловском городе Верхняя Пышма вдове военного, который не вернулся с СВО, отказали в выплатах. Чиновники заявили женщине, воспитывающей двух детей, что факт смерти ее мужа не подтвержден.