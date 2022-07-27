Мать убитой в Новосибирске девушки трижды предупреждала полицию об угрозах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдел полиции

Мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки трижды обращалась в полицию по поводу угроз в адрес дочери со стороны подозреваемого, сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. Кроме того, она заявляла о нанесенных девушке телесных повреждениях. Все три раза участковые отказывали в возбуждении уголовных дел.

Предварительно установлено, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в органы внутренних дел от матери девушки поступило три заявления о противоправных действиях задержанного гражданина. Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней, — уточнили в ведомстве.

При этом в рамках проверки сотрудники полиции возбудили административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», а законному представителю пострадавшей 22 июня выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты в полицию не поступали.

Начальник регионального Главка назначил проведение служебной проверки для оценки принятых мер по реагированию на поступавшие сообщения.

Следственный комитет РФ ранее опубликовал кадры допроса гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве. По данным следователей, задержанный нанес жертве 15 ножевых ранений. Мотивом преступления стала ревность, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.